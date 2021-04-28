Луческу получил бонус в 1 миллион евро за победу киевского «Динамо» в УПЛ и выход в Лигу чемпионов

Румынское издание Gazeta Sporturilor сообщает о том, что Мирча Луческу получил бонус за свои успехи в киевском «Динамо».

По сведениям источника, благодаря победе в чемпионате Украины, которая гарантировала киевлянам участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, 75-летний тренер дополнительно заработал 1 миллион евро.

Напомним, что «Динамо» обеспечило себе золотые медали за три тура до конца турнира. Ранее Луческу восемь раз выигрывал УПЛ вместе с донецким «Шахтером». Румын возглавил киевскую команду в июле прошлого года.