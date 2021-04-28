«Алания» дома обыграла «Краснодар-2» и сохранила за собой четвертое место в ФНЛ

В 39-м туре первенства ФНЛ «Алания» на своем поле одержала победу над «Краснодаром-2» с результатом 3:1.

На 27-й минуте счет открыл Бутта Магомедов, а на 67-й автором второго гола хозяев стал Николай Гиоргобиани.

Нападающий краснодарской команды Максим Кутовой отквитал один мяч на 89-й, но уже на 90-й Батраз Хадарцев восстановил перевес «Алании» в два мяча, исполнив точный удар с правой в дальнюю «девятку».

Команда из Владикавказа занимает четвертое место, набрав 73 очка в 39 матчах.

Ближайший преследователь «Торпедо» имел 68 очков после 38 туров. В эти минуты московская команда играет в гостях с «Крыльями Советов» и после первого тайма проигрывает 1:2.