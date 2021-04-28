В 39-м туре первенства ФНЛ «Волгарь» и «Шинник» сыграли вничью 1:1.
Уже на 13-й минуте гости остались вдесятером. Арбитр Антон Анопа из Благовещенска показал прямую красную карточку нападающему Павлу Игнатовичу.
На 20-й Роман Локтионов вывел хозяев вперед, а на 42-й астраханская команда тоже осталась вдесятером, поскольку второе предупреждение получил форвард Илья Белоус.
На 53-й «Шинник» отыгрался благодаря голу Владислава Игнатенко.
«Волгарь» занимает 12-е место, набрав 53 очка.
«Шинник» находится на последней 22-й строчке таблицы, имея лишь 22 очка. Ярославская команда уже не имеет шансов сохранить место в ФНЛ на следующий сезон. С 20 ноября прошлого года она не одержала ни одной победы, потерпев в 16 последних турах десять поражений и шесть раз сыграв вничью.
2 мая состоятся матчи «Шинник» – «Факел» и «Торпедо» – «Волгарь».
ФНЛ
39-й тур
«Волгарь» (Астрахань) – «Шинник» (Ярославль) – 1:1 (1:0)
Голы: Локтионов, 20 – Игнатенко, 53.
Удаления: Белоус, 42 (второе предупреждение) – Игнатович, 13.