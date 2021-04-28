«Крылья Советов» разгромили «Торпедо», Сарвели и Сергеев забили по два мяча

В 39-м туре первенства ФНЛ лидер турнира «Крылья Советов» разгромили «Торпедо» с результатом 5:1.

Нападающий гостей Денис Баланюк открыл счет на 19-й минуте, но уже на 26-й команда Александра Бородюка осталась вдесятером. За второе предупреждение был удален защитник Руслан Магаль.

«Крылья Советов» в итоге добились крупной волевой победы. Дубли в составе самарского клуба оформили Владислав Сарвели (голы на 40-й 62-й минутах) и Иван Сергеев (на 56-й и 68-й). Также на 42-й минуте отличился Дмитрий Кабутов.

«Крылья Советов» продолжают лидировать, набрав 89 очков в 38 матчах. У занимающего третье место «Нижнего Новгорода» после 38 туров было 81 очко. В эти минуты нижегородцы принимают «Енисей» и после первого тайма проигрывают 0:2.

«Торпедо» занимает пятое место, оставшись с 68 очками. У «Алании», которая идет четвертой, – 73.