«Балтика» проиграла «Нефтехимику» и уже на 6 очков отстает от «Алании» в борьбе за четвертое место

Полузащитник хозяев Данил Кленкин открыл счет на 35-й минуте, а конце первого тайма «Балтика» отыгралась благодаря голу Михаила Маркина (45+1).

В 39-м туре первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле одержал победу над калининградской «Балтикой» с результатом 2:1.

«Балтика» находится на шестой строчке таблицы, оставшись с 67 очками. У «Алании», которая идет четвертой, претендуя на участие в стыковых матчах, – 73.

2 мая состоятся матчи «Нефтехимик» – «Велес» и «Балтика» – «Алания».

В параллельных встречах сегодня «Динамо-Брянск» выиграло у «Велеса» 1:0, а «Текстильщик» уступил «Акрону» 0:2.

ФНЛ

39-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Балтика» (Калининград) – 2:1 (1:1)

Голы: Кленкин, 35, Хубаев, 66 – Маркин, 45+1.

Удаление: Калачев (Н), 74 (второе предупреждение).

«Динамо-Брянск» – «Велес» (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Дибиргаджиев, 56.

«Текстильщик» (Иваново) – «Акрон» (Тольятти) – 0:2 (0:0)

Голы: Гираев, 62, 87 (с пенальти).