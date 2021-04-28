«Оренбург» на выезде обыграл «Чертаново» благодаря хет-трику Воробьева

В 39-м туре первенства ФНЛ московское «Чертаново» на своем поле уступило «Оренбургу» с результатом 2:3.

В составе гостей хет-трик оформил Дмитрий Воробьев, поразив ворота Ильи Абаева на 15-й, 58-й и 72-й минутах.

Первый гол хозяев забил на 64-й Александр Канищев, а в компенсированное время второго тайма отличился Гаррик Левин (90+1)

«Оренбург» с серией из пяти побед занимает второе место, набрав 85 очков. У ближайшего преследователя «Нижнего Новгорода», который сегодня уступил дома «Енисею» со счетом 1:2, осталось 81 очко по итогам тура..

«Чертаново» находится на предпоследней 21-й строчке турнирной таблицы с 26 очками, уже не имея шансов сохранить прописку в ФНЛ на следующий сезон.