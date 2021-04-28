«Нижний Новгород» проиграл «Енисею» и отстает от «Оренбурга» на четыре очка в борьбе за выход в РПЛ

В 39-м туре первенства ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле проиграл красноярскому «Енисею» с результатом 1:2.
После первого тайма гости из Красноярска вели 2:0. На 15-й минуте Валерий Кичин реализовал пенальти, а на 30-й отличился Валерий Цховребов.
Единственный гол хозяев забил в концовке матча Алексей Шумских (90+3).
«Нижний Новгород» занимает третье место, оставшись с 81 очком. У идущего вторым «Оренбурга» – 85. Напомним, что на прямую в РПЛ выходят две лучшие команды первого дивизиона.
«Енисей» находится на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков.