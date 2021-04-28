Экс-глава и спортивный директор академии «Чертаново» задержаны

Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор клуба Сергей Хабаров задержаны полицией.
По информации источника «Чемпионата», функционеры могут стать фигурантами двух уголовных делах: по статье превышение должностных полномочий и хищение.
В академии прошли обыски, после которых Хабарова и Ларина увезли в отделение полиции.
Директор «Чертаново» работал в клубе с 2008 года. 30 марта Ларин объявил об уходе из академии.
В нынешнем сезоне клуб занимает 21-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 26 очков после 39 туров.