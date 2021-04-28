«Вальядолид» сыграл в Бильбао вничью с «Атлетиком» и выбрался из зоны вылета

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Атлетик» дома сыграл вничью с «Вальядолидом» с результатом 2:2.

На 14-й минуте счет дальним ударом с левой открыл нападающий хозяев Хон Морсильо.

На 70-й гости отыгрались благодаря точному удару головой в исполнении чилийского полузащитника Фабиана Орельяны, но на 76-й баски вновь вышли вперед – Рауль Гарсия точно пробил с левой после передачи Иньяки Уильямса в завершении быстрой контратаки.

Во второй раз «Вальядолид» отыгрался на 85-й, когда ворота Унаи Симона поразил израильский нападающий Шон Вайссман.

«Атлетик» занимает девятое место, имея 42 очка уступая «Гранаде» по дополнительным показателям.