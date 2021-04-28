«Легия» выиграла чемпионат Польши за три тура до финиша

«Легия» досрочно выиграла чемпионат Польши.

Сегодня вечером, 28 апреля, главный преследователь варшавского клуба «Ракув» сыграл на выезде вничью 0:0 с «Ягеллонией».

За три тура до конца чемпионата (после 27 матчей из 30) «Легия» опережает «Ракув» и «Погонь» на девять очков, но даже если преследователеи сумеют догнать столичную команду, она все равно сохранит за собой первое место по дополнительным показателям.

«Легия» завоевала титул чемпиона Польши во второй раз подряд и 15-й раз в истории. Свой путь в Лиге чемпионов следующего сезона варшавский клуб начнет с первого отборочного раунда.