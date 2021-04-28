Тил, скорее всего, летом вернется в «Спартак» из «Фрайбурга»

Полузащитник Гус Тил, скорее всего, ближайшим летом вернется в «Спартак» из «Фрайбурга».

По сведениям издания Kicker, немецкий клуб не собирается выкупать трансфер 23-летнего голландца у красно-белых.

«Конечно, для Гуса ситуация складывается непросто, – заявил спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер. – Поэтому нужно разобраться с тем, что будет смысл при нынешних обстоятельствах».

«Фрайбург» в сентябре прошлого года оформил договор аренды на один сезон с правом выкупа, заплатив «Спартаку» 450 тысяч евро.

Тил сыграл за главную команду клуба бундеслиги шесть матчей, не отметившись результативными действиями и лишь один раз вышел в основном составе, в сумме проведя на поле 117 минут.