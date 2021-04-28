«Манчестер Сити» на выезде обыграл «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Счет в матче открыли хозяева: уже на 15-й минуте отличился Маркиньос.
Гости перевернули игру за 12 минут в середине второго тайма. Сначала на 64-й минуте Кевин де Брейне с передачи Александра Зинченко забил ответный мяч. Спустя семь минут Рияд Марез вывел англичан вперед. А за 13 минут до конца основного времени матча полузащитник французского клуба Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за грубейшую атаку сзади Илкая Гюндогана.
Ответная игра пройдет в Манчестере 4 мая.
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Полуфинал. Первый матч