Де Брюйне признан лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком первой полуфинальной встречи Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Решение принимал в качестве технического наблюдателя УЕФА бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра.

«Де Брюйне всегда готов получить мяч и всегда играет на команду, – отметил Вийера. – Он сделал несколько прекрасных передач и всегда находился в центре событий в середине поля».

После первого тайма «ПСЖ» выигрывал 1:0, но именно Де Брюйне сравнял счет на 64-й минуте. В итоге «Манчестер Сити» победил 2:1, благодаря голу который забил Рияд Марез на 71-й.

Ответная встреча пройдет в Манчестере 4 мая.