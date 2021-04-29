Кевин Де Брюйне: Немного повезло с первым голом, но «Манчестер Сити» показал отличный футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу в своей команды в гостях у «Пари Сен-Жермен».

Лидер АПЛ выиграл в столице Англии 2:1, а бельгиец забил первый мяч «Сити», сравняв счет на 64-й минуте.

«Это был матч двух разных таймов, – отметил Де Брюйне в интервью для BT Sport. – Мы хорошо начали, но «ПСЖ» – невероятная команда, и у них сильные футболисты в атаке. Было обидно, что мы пропустили после стандартного положения, а затем у них было еще два голевых момента. Затем мы подкорректировали свой прессинг и стало лучше.

Второй тайм мы отыграли гораздо лучше, и они оказались под давление. С первым голом нам немного повезло, но мы показали отличный футбол и сыграли очень хорошо».

Ответная встреча пройдет в Манчестере 4 мая.