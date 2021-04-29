Маурисио Почеттино: Тяжело выключить из игры такую команду как «Манчестер Сити»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Манчестер Сити».

Французский клуб выигрывал 1:0 после первого тайма, но в итоге уступил со счетом 1:2.

«Было два разных тайма, – отметил Почеттино в интервью для BT Sport. – Мы хорошо провели первую половину, но тяжело выключить из игры такую команду как «Сити». Мы заслуженно открыли счет, но они были лучше нас и доминировали во втором тайме. Можно сказать, что оба их гола были случайными, но они создали больше опасных моментов, чем мы.

Трудно принять то, что случилось, но такое может произойти в полуфинале Лиги чемпионов.

Они действовали более агрессивно, а мы не показали необходимой энергии. Но еще будет второй матч, и мы должны верить в успех, хотя у них есть преимущество».

Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая.