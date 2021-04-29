Хосеп Гвардиола: Я очень доволен нашей игрой, но мы прошли лишь полпути, а «ПСЖ» – сильная команда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Английский клуб уступал 0:1 после первого тайма, но в итоге победил благодаря голам Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза.

«Мы начали хорошо, но ощутили сильное давление после пропущенного мяча, – рассказал Гвардиола в интервью для BT Sport. – Иногда приходилось делать слишком много касаний. Для многих игроков – это был первый опыт игры в полуфинале Лиги чемпионов, и все очень хотели избежать ошибок. Во втором тайме мы были превосходны в каждом компоненте игры, и забили два гола на выезде. Тем не менее, через шесть дней будет сложно.

Я очень доволен нашей игрой, но мы прошли лишь полпути. Предстоит еще 90 минут. «ПСЖ» – очень сильная команда, и в ответном матче может произойти все что угодно».