Мбаппе впервые не нанес ни одного удара за 90 минут в матче Лиги чемпионов

Французский нападающий Килиан Мбаппе впервые не нанес ни одного удара по воротам в матче Лиги чемпионов, в котором провел на поле все 90 минут.

Это произошло в первой полуфинальной встрече «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане потерпели поражение с результатом 1:2.

В девяти предыдущих матчах нынешнего сезона форвард «Пари Сен-Жермен» забил восемь голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров после форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который отличился десять раз.

Всего Мбаппе провел за «Монако» и «ПСЖ» 45 встреч в Лиге чемпионов, став автором 27 голов и 17 результативных передач.

0 - Tonight was the first time Kylian Mbappé completed 90 minutes in a UEFA Champions League match and failed to attempt a single shot. Subdued. #UCL