Канте, Бензема, Де Брюйне и Ди Мария претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Болельщикам предстоит сделать выбор из четырех кандидатур:
Н’Голо Канте («Челси)
Карим Бензема («Реал»)
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Болельщикам предстоит сделать выбор из четырех кандидатур:
Н’Голо Канте («Челси)
Карим Бензема («Реал»)
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Анхель Ди Мария («ПСЖ»)
Проголосовать можно на официально сайте УЕФА.
27 апреля «Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1 в Мадриде, а 28 апреля «Пари Сен-Жермен» в Париже проиграл «Манчестер Юнайтед» 1:2.
🔝 Твой выбор?— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 28, 2021
🌟 Н'Голо Канте
🌟 Карим Бензема
🌟 Кевин де Брейне
🌟 Анхель Ди Мария#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander