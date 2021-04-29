Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра. Об этом сообщает A Bola, ссылаясь на Португальскую федерацию футбола.

Сообщается, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:1) наставник обвинил арбитра встречи в том, что он плохой человек и украл у них два чемпионства. Также Консейсау назначен штраф в размере 10,2 тысячи долларов.

Специалист возглавляет «драконов» с 2017 года.

После 29 матчей в первенстве страны «Порту» занимает вторую позицию, набрав 67 очков. Лидирует же в чемпионате «Спортинг» - 73 балла.