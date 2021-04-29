Агент Тила: Пока будущее Гуса остается неизвестным

Агент Фулько ван Куперен, являющийся представителем Гуса Тила, дал комментарий после появившейся информации, что полузащитник летом вернется в московский «Спартак». Сейчас хавбек выступает на правах аренды за «Фрайбург».
«На данный момент информации о возращении Тила нет. Да, в «Спартаке», скорее всего, поменяется главный тренер, но пока будущее Гуса остается неизвестным. Нужно немного подождать и посмотреть, что делать дальше», - приводит слова агента Sport24.ru.
В нынешнем сезоне нидерландский хавбек провел лишь шесть матчей в немецкой бундеслиге.
Напомним, что в 2019 году «Спартак» заплатил АЗ за Тила 16 миллионов евро. В активе голландца 24 матча, два забитых мяча и три голевые передачи в составе московского клуба.
источник: Sport24.ru