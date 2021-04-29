Калиниченко считает «МЮ» фаворитом в предстоящем матче с «Ромой»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко назвал фаворита в первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Рома», сообщает Vseprosport.ru.

«На мой взгляд, «Рома» достаточно неуверенно вышла в этот полуфинал, обыграв «Аякс». Мне кажется, амстердамцы все-таки были сильнее. Но по каким-то причинам «Аякс» не смог реализовать свой потенциал и выбыл в итоге. Но стоит отдать должное римлянам, они воспользовались своими возможностями и прошли дальше. МЮ же более уверено вошел в эту стадию еврокубка. Смог обыграть он и «Милан» в 1/8, и «Гранаду» в 1/4. Он по праву считается фаворитом в этой игре и в их паре вообще. Думаю, игра будет тяжелой для обеих команд, сильно они уже устали. Подходит конец сезона, и напряжение нарастает. Да и футбол обеих команд в их нынешнем состоянии не подразумевает очень результативной игры. Я удивлюсь, если мы увидим россыпь голов в этом матче», – отметил эксперт.

Калиниченко также добавил, что большого преимущества в классе у английского клуба нет. «Рома» тоже обладает крепким составом, что не раз демонстрировала в этом сезоне. Если «Манчестер Юнайтед» выиграет, то, по мнению экс-футболиста, сделает это с небольшим преимуществом в счете.

Напомним, первый матч «МЮ» против «Ромы стартует сегодня в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд».