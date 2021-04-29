Николич второй месяц кряду признан лучшим тренером в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим тренером месяца в российской премьер-лиге.
За наставника единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
Примечательно, что серб получает награду второй месяц кряду.
В апреле железнодорожники одержали четыре победы: над «Ротором» (2:0), «Спартаком» (2:0), «Ростовом» (4:1) и «Тамбовом» (5:2).
После 27 туров в чемпионате России «Локомотив» занимает вторую строчку, набрав 52 очка. Лидером же первенства является петербургский «Зенит» - 58 баллов.