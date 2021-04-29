Николич второй месяц кряду признан лучшим тренером в РПЛ

На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина

Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.