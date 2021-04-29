«Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» – «Динамо»

Заместитель генерального директора АУ «Арена Химки» Дмитрий Устинов заявил, что стадион готов принять матч 29-го тура «Локомотив» - «Динамо».

«Мы получили запрос от «Локомотива», ответили на него согласием и готовностью провести матч на «Арене Химки». В настоящее время обсуждаются организационные моменты и детали проведения матча. Надо заранее все обсудить, чтобы не было никаких накладок», - приводит слова Устинова Sport24.ru.

Ранее КДК РФС обязал железнодорожников провести одну встречу на нейтральном поле за нахождение в судейской комнате начальника команды Станислава Сухины перед игрой 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Напомним, матч «Локомотив» - «Динамо» состоится 8 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате России «Локомотив» занимает вторую строчку, набрав 52 очка. Лидером первенства является петербургский «Зенит» - 58 баллов. «Динамо» расположилось на седьмом месте. В активе бело-голубых 46 очков.