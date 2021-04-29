Месси готов пойти на понижение зарплаты, если «Барселона» подпишет контракт по особой схеме

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с Хорхе Месси, отцом нападающего Лионеля Месси и выразил желание продолжить сотрудничество с 33-летним футболистом.

При этом функционер попросил капитана пойти на снижение зарплаты, о чем сообщает Catalunya Radio со ссылкой на TV3.

По информации источника, аргентинец готов снизить нынешний оклад на 50 процентов, если клуб подпишет с ним соглашение по особой схеме. Так, новый договор игрока должен быть рассчитан на два года и предусматривать последующий переезд в MLS, а после возвращения из США аргентинец хочет получить должность в структуре «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Месси решил покинуть испанский гранд. По данным СМИ, у него есть предложения от «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 42 матча, забил 33 гола и отдал 14 голевых передач.