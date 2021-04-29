Гендиректор «Крылья Советов» – о возможном приходе Гинера и Бабаева: Мне ничего неизвестно

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий дал комментарий после появившейся информации о том, что руководители ЦСКА Евгений Гинер и Роман Бабаев в конце сезона перейдут в самарский клуб.

«Я ж не Гинер и не Бабаев, хотя тезка с первым. Мне ничего не говорили и ничего неизвестно. Я так же читаю газеты. Вы же пишете, вы же на чем-то основываетесь. Хочу ли сделать рокировку в ЦСКА? Спросите его», - приводит слова Калакуцкого «СЭ».

Напомним, «Крылья» на данный момент выступают в ФНЛ, но имеют хорошие шансы подняться в РПЛ. Самарцы после 38 матчей возглавляют таблицу, набрав 89 очков.

ЦСКА же в чемпионате России занимает шестую позицию. В активе армейцев 46 баллов после 27 туров.