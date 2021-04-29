Официально: «РБ Лейпциг» по окончании сезона возглавит Марш

«РБ Лейпциг» объявил о назначении Джесси Марша на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 47-летний специалист из США присоединится к «быкам» по окончании сезона. Контракт с ним будет рассчитан на два года.

Напомним, Марш уже работал в «РБ Лейпциг» в 2018 и 2019 годах в качестве ассистента главного тренера. После этого он возглавлял «РБ Зальцбург». На новом посту американец заменит Юлиана Нагельсмана, перешедшего в «Баварию».

Добавим, что «РБ Лейпциг» расположился на второй строчке в турнирной таблице немецкой бундеслиги (в его активе 64 очка), уступая лидирующей «Баварии» семь баллов. До окончания чемпионата осталось три тура.