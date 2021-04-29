Крыховяк стал лучшим игроком месяца в РПЛ (видео)

Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком в РПЛ по итогам апреля.

Решение было принято единогласно экспертами российской премьер-лиги и канала «Матч Премьер», а также болельщиками.

Гжегож Крыховяк – лучший игрок апреля 👑



Полузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР 📊#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021

Также на награду претендовали Федор Смолов из «Локомотива» (три матча, два гола, две голевые передачи), Андрей Мостовой из «Зенита» (четыре матча, три гола), Юрий Дюпин из «Рубина» (четыре игры, три «сухих» матча) и Константин Тюкавин из «Динамо» (четыре матча, один гол, три голевые передачи).