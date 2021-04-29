Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле с болельщиками на трибунах

Финал Лиги чемпионов по футболу состоится в Турции, как и планировалось изначально. Полный локдаун, введенный президентом страны с 29 апреля по 17 мая, проведению матча не помешает, заявили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос Мetaratings.ru.

Как отмечается в релизе, УЕФА в сотрудничестве с Федерацией футбола Турции, а также с местными властями продолжает организацию финального матча. Дополнительная информация об условиях его проведения и приобретении билетов будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, локдаун, введенный президентом Турции Эрдоганом на период по 17 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, предусматривает комендантский час по выходным, а также ограничение поездок между городами.

Финал Лиги чемпионов должен пройти на олимпийском стадионе в Стамбуле 29 мая.