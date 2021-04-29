«Атлетико» может обменять Морату на Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико» до конца текущего сезона, может подписать полноценный контракт с итальянской командой.

Как сообщает AS, руководство мадридского клуба готово отпустить 28-летнего испанца в стан «бьянконери» в случае, если в обратном направлении последует форвард Пауло Дибала.

Ранее аргентинский нападающий подтвердил, что «матрасники» уже связывались с его агентом по поводу возможного перехода в летнее трансферное окно.

Мората присоединился к «Ювентусу» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

Что касается Дибалы, то 27-летний игрок защищает цвета «старой синьоры» с июля 2015 года – в общей сложности на его счету 99 забитых мячей и 40 результативных передач в 249 встречах. Контракт футболиста истекает летом 2022-го.