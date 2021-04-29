«Челси» предложит около 100 миллионов евро за Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в состав «Челси».

По информации The Sun, лондонский клуб всерьез заинтересован в возвращении 27-летнего бельгийца в команду и готов выделить на данный трансфер около 100 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «нерадзурри» планирует сохранить своего лидера в коллективе на следующий сезон, однако сложная финансовая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, может вынудить их продать форварда уже этим летом.

Лукаку выступает за «Интер» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 27 голов и отдал восемь ассистов в 40 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Напомним, что в период с 2011 по 2014 год права на игрока принадлежали «Челси» – за это время он отыграл 15 встреч, отличившись одним результативным пасом.