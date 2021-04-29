«Лацио» намерен подписать контракт с Рибери

«Лацио» рассматривает вариант с подписанием контракта с фланговым полузащитником «Фиорентины» Франком Рибери.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, действующее соглашение 38-летнего француза с «фиалками» истекает 30 июня 2021 года – флорентийцы готовы сохранить игрока в случае, если он согласится на понижение заработной платы с четырех до двух миллионов евро.

Если переговоры окажутся неудачными, то римский клуб воспользуется сложившейся ситуацией и предложит опытному футболисту контракт по окончании сезона-2020/21.

Рибери присоединился к «Фиорентине» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал семь ассистов в 26 матчах.