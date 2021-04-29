«Зенит» опроверг информацию о стопроцентной заполняемости стадиона в матче с «Локомотивом»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко отреагировал на появившуюся информацию о том, что матч 28-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Локомотивом» пройдет без ограничений по зрителям на трибунах.

– Информация про стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В матче «Зенит» – «Локомотив» продолжают действовать последние введенные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями, – цитирует Макаренко «Чемпионат».

Напомним, что игра запланирована на 2 мая в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:00 мск.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков. «Локомотив» располагается на второй строчке с 52 очками. В случае домашней победы, петербуржцы досрочно возьмут чемпионство.