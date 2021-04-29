Официально: Матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на «Арене Химки»

Пресс-служба РПЛ объявила о том, что игра 29-го тура между «Локомотивом» и «Динамо» состоится на «Арене Химки».

Игра запланирована на 8 мая в 16:30 мск. Данное решение было принято в связи с тем, что КДК РФС обязал железнодорожников провести один матч на нейтральном поле после инцидента в игре против «Спартака» – перед встречей с красно-белыми начальник команды Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату, что является нарушением регламента.

После 27 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. «Динамо» расположилось на седьмом месте с 46 очками.