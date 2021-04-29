СМИ: «Спартак» может приобрести полузащитника «Бенфики» Шикинью

Атакующий полузащитник «Бенфики» Шикинью может пополнить состав «Спартака».

По информации издания A Bola, главный тренер «орлов» Жорже Жезуш сообщил руководству команды, что он не рассчитывает на 25-летнего португальца в следующем сезоне. Данной ситуацией намерен воспользоваться московский клуб, готовый подписать футболиста в летнее трансферное окно.

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Шикинью выступает за «Бенфику» с июля 2019 года. В общей сложности он отыграл 61 матч, забил семь голов и отдал восемь ассистов. Контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.