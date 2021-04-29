«Фиорентина» предложила Гаттузо двухлетний контракт

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину» летом 2021 года.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «фиалок» уже предложило 43-летнему специалисту контракт на два года. Отмечается, что наставник будет получать два миллиона евро за сезон.

В клубе из Флоренции уверены, что в ближайшее время они смогут достичь договоренности с итальянским тренером.

Гаттузо возглавляет «Наполи» с декабря 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 76 матчах, одержала 44 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 22 поражения. Контракт специалиста действует до конца сезона-2020/21.