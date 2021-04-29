«Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики» Шикинью

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал комментарий по поводу возможного перехода атакующего полузащитника «Бенфики» Шикинью.

Ранее стало известно, что 25-летний португалец входит в сферу интересов красно-белых. Сделка может состояться по окончании сезона-2020/21.

– Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера, – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Шикинью отыграл за лиссабонский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал один результативный пас.