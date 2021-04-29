Жервиньо может сменить «Парму» на «Трабзонспор»

Фланговый нападающий «Пармы» Жервиньо входит в сферу интересов «Трабзонспора». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб предложил 33-летнему ивуарийцу двухлетний контракт с окладом два миллиона евро за сезон. Данный трансфер может состояться ближайшим летом.

Напомним, что Жервиньо присоединился к «Парме» в августе 2018 года. С тех пор он провел 85 матчей, забил 25 голов и отдал восемь ассистов. Действующее соглашение футболиста с командой серии А рассчитано до конца сезона-2021/22.