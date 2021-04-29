Пять игроков «Манчестер Сити» попали в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную Лиги чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.
Отмечается, что с составе команды оказались сразу пять футболистов, представляющих «Манчестер Сити», а именно: голкипер Эдерсон, защитник Александр Зинченко, а также хавбеки Илкай Гюндоган, Кевин де Брейне и Рияд Марез.
Полный состав выглядит так:
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»).