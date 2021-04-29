Шварц – перед матчем «Рубин» – «Динамо»: Для нас важно строго и надежно сыграть в обороне

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о планах своей команды на матч 28-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

— Это будет очень важная игра, как для «Рубина», так и для «Динамо». У казанского клуба есть мастеровитые игроки. Для нас важно строго и надежно сыграть в обороне, максимально быстро доставлять мяч до атакующих игроков и реализовывать наши моменты, — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Напомним, «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. У «Динамо» – столько же, однако, москвичи уступают казанцам по дополнительным показателям.