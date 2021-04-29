Ашот Хачатурянц: Вилков отстранен от судейства без права восстановления

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о том, что исполнительный комитет организации исключил судью Михаила Вилкова из списка арбитров без права восстановления.

– Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон 20/21. Он отстранен от судейства без права восстановления. Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимания многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи РПЛ, – приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Напомним, 41-летнего Вилкова пожизненно отстранили от судейства в любых футбольных матчах после матча 26-го тура российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). В общей сложности на счету арбитра 175 отработанных матчей в рамках чемпионатов России.