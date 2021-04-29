«Вест Хэм» поборется с «Эвертоном» за приобретение форварда «Лейпцига» Хвана

Нападающий «РБ Лейпциг» Хван Хи Чхан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Согласно информации немецкого портала Sport1, 25-летнего южнокорейца хотят подписать две команды английской премьер-лиги – «Вест Хэм» и «Эвертон».

Отмечается, что оба клуба были заинтересованы в покупке форварда еще этой зимой, однако руководство «быков» приняло решение сохранить игрока в своем составе.

Напомним, Хван перешел в «Лейпциг» в июле 2020 года из «Зальцбурга» за девять миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он отыграл 21 матч, забив два гола и отдав один ассист.