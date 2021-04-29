Дюков выразил надежду, что следующий сезон РПЛ пройдет без ограничений

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможность отмены ограничений на матчи РПЛ в следующем сезоне.

— Мы надеемся на то, что постепенно ограничения будут отменять, и следующий сезон можно будет начать без ограничений. Но на это будут влиять эпидемиологическая ситуация в регионах и вакцинация, — передает слова Дюкова ТАСС.

Добавим, что в большинстве городов, в том числе и в Москве, разрешено заполнять трибуны лишь наполовину. В Грозном отсутствуют ограничения по присутствию болельщиков на матчах «Ахмата».