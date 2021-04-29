«Ливерпуль» планирует подписать форварда ПСВ Малена в летнее трансферное окно

Руководство «Ливерпуля» оценивает возможность подписания нападающего ПСВ Дониэлла Малена, сообщает Voetbal International.

Как сообщает источник, в данный момент английский клуб является фаворитом в борьбе за приобретение 22-летнего представителя Нидерландов, опережая «Барселону», дортмундскую «Боруссию» и «Милан».

Ожидается, что в составе «мерсисайдцев» игрок заменит форварда Дивока Ориги, который близок к уходу из команды этим летом.

Мален выступает за ПСВ с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах, забил 25 голов и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.