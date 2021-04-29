Александр Дюков: РФС не участвует в следственных действиях вокруг «Чертаново»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг «Чертаново», где накануне прошли обыски, после которых в отделение полиции увезли бывшего директора академии Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

«Следственные действия вокруг «Чертаново»? Вам будет правильнее за комментарием обратиться в правоохранительные органы. РФС не участвует в этом деле ни в какой роли», – цитирует Дюкова Sport24.

Напомним, директор «Чертаново» работал в клубе с 2008 года. 30 марта Ларин объявил об уходе из академии. На задерженных заведено уголовное дело по статье 159, ч. 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.