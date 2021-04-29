«Милан» не уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сохранит свой пост по окончании сезона-2020/21.

Как утверждает Tuttosport, руководство «россонери» не собирается увольнять 55-летнего специалиста, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На данный момент миланский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков после 33 туров. Идущие выше «Наполи» и «Ювентус» имеют в своем активе столько же очков, однако они опережают красно-черных по дополнительным показателям.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. Под его руководством команда одержала 46 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года.