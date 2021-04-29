Дюков – об отстранении Вилкова: Исполком РФС это решение поддержал

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на решение главы судейского комитета Ашота Хачатурянца отстранить Михаила Вилкова от игр чемпионата России.

— Судейский комитет отвечает за качество судейства перед лигами и РФС. Арбитр сделал ошибки, в итоге судейский комитет принял решение об отстранении, исполком РФС это решение поддержал. Мы ждем снижения количества ошибок судьями во время матчей. РФС доверяет судейскому комитету. На данный момент решение комитета находит у нас полную поддержку, — приводит слова Дюкова телеканал «Матч ТВ».

Отметим, что Вилков в качестве главного арбитра матча в РПЛ дебютировал в мае 2010 года. Всего на его счету 175 игр.