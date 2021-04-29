Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм» летом 2021 года

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн принял решение уйти из лондонского клуба в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, после окончания нынешнего сезона 27-летний игрок хочет изучить предложения топ-команд Европы. Отмечается, что форварда готовы подписать «Манчестер Сити» и Пари Сен-Жермен».

Кейн выступает за «шпор» с января 2011 года. В нынешнем сезоне он забил 31 гол и отдал 16 ассистов в 44 матчах. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.