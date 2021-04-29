Арсен Венгер: Тухель проделал отличную работу в «Челси»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил изменения в игре «Челси» с приходом немца Томаса Тухеля, сменившего на посту главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

«Эта команда претерпела много изменений, требовалось время, чтобы сплотить коллектив. Сложно представить, как «Челси» развивался бы при Лэмпарде. Можно сказать, что Тухель проделал отличную работу и сплотил коллектив. Игроки «Челси» сейчас выглядят увереннее, чем раньше. Думаю, стоит отдать ему должное за это», – цитирует Венгера BeIN Sports.

Напомним, в турнирной таблице АПЛ «синие» занимают четвертое место, набрав в 33 матчах 58 очков и отставая от занимающего третью строчку «Лестера» на пять баллов. В первом полуфинальном матче Лиги Европы команда Тухеля сыграла вничью (1:1) с мадридским «Реалом».

До перехода в «Челси» немецкий специалист работал в «ПСЖ», который впервые в истории клуба вывел в финал Лиги чемпионов.