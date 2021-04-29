Дюков – о критике Слуцкого в адрес арбитров РПЛ: Он перегибает палку

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

— При всем уважении к Слуцкому, он перегибает палку. Если говорить о судействе, это непростой вид деятельности, так как каждый эпизод индивидуален, нет похожих, все это описать правильно невозможно, поэтому очень часто мнения опытных судей расходятся. Судьи тоже люди, они могут ошибаться, — цитирует Дюкова ТАСС.

Напомним, что Леонид Викторович возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Слуцкий в РПЛ до казанского клуба возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России.