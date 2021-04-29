«Отличное видение поля»: итальянский журналист поделился впечатлениями от игры Алексея Миранчука

Итальянский журналист Филиппе Давидо Ди Санто прокомментировал игру Алексея Миранчука.

«То, что удается показывать российскому полузащитнику за небольшое количество игрового времени, которое он получает на поле, – очень впечатляет, с какой стороны не посмотри. Каждый раз, когда его выпускают на поле, он оправдывает ожидания. В матче против «Болоньи» он не только забил хороший гол, но отдал шикарную передачу Хатебуру, продемонстрировав отличное видение поля», – приводит слова журналиста Super News.

Напомним, на счету 25-летнего россиянина в составе «Аталанты» шесть мячей, три из которых он забил в чемпионате Италии.